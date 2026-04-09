De “Selon Charlie” à “120 battements par minute”, en passant par “Becoming Karl Lagerfeld” et “The Morning Show”, l’acteur impose un parcours rare, où présence magnétique et finesse du jeu font de chaque rôle une exploration de l’intime et de l’émotion. Le 8 avril, on le retrouvera à l’affiche de “La Femme de”, de David Roux, aux côtés de Mélanie Thierry.