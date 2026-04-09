Dyson lance son ventilateur portable, le Dyson HushJet™ Mini Cool
Pensé pour les vies en mouvement, le Dyson HushJet™ Mini Cool offre une fraîcheur instantanée dans un format aussi compact qu’élégant.
Pensé pour les vies en mouvement, le Dyson HushJet™ Mini Cool offre une fraîcheur instantanée dans un format aussi compact qu’élégant.
De “Selon Charlie” à “120 battements par minute”, en passant par “Becoming Karl Lagerfeld” et “The Morning Show”, l’acteur impose un parcours rare, où présence magnétique et finesse du jeu font de chaque rôle une exploration de l’intime et de l’émotion. Le 8 avril, on le retrouvera à l’affiche de “La Femme de”, de David Roux, aux côtés de Mélanie Thierry.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.