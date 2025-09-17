"Documenting McQueen" : l’essence du tailoring révélé à travers la collection "Dante" 1996
La série Documenting McQueen explore l’héritage unique du tailoring d’Alexander McQueen à travers ses archives et la collection Dante.
La série Documenting McQueen explore l’héritage unique du tailoring d’Alexander McQueen à travers ses archives et la collection Dante.
Imaginez un endroit où le bleu de la mer Ionienne rencontre le vert des oliviers centenaires et où le luxe se marie avec la simplicité méditerranéenne. Il existe ! Niché sur la côte ouest du Péloponnèse, non loin des fameuses olives de Kalamata, des plages de sable fin de la Messénie, et des sites archéologiques envoûtants, forts de 4 500 ans d’histoire, comme le palais de Nestor à Pylos. Bienvenue au W Costa Navarino.