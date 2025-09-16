Le nouveau sac Secret de Schiaparelli : sensualité, mystère et savoir-faire d’exception
Pour l’Automne-Hiver 2025-2026, Schiaparelli réinvente son iconique sac Secret en version plus douce et audacieuse.
Pour l’Automne-Hiver 2025-2026, Schiaparelli réinvente son iconique sac Secret en version plus douce et audacieuse.
Imaginez un endroit où le bleu de la mer Ionienne rencontre le vert des oliviers centenaires et où le luxe se marie avec la simplicité méditerranéenne. Il existe ! Niché sur la côte ouest du Péloponnèse, non loin des fameuses olives de Kalamata, des plages de sable fin de la Messénie, et des sites archéologiques envoûtants, forts de 4 500 ans d’histoire, comme le palais de Nestor à Pylos. Bienvenue au W Costa Navarino.