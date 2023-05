L'OFFICIEL et le cinéma : une histoire d'amour

Lily-Rose Depp, Elle Fanning, Lily Collins, Tahar Rahim, Isabelle Adjani, Sharon Stone, Isabelle Huppert, Julianne Moore, Benoît Magimel... Leur point commun ? Tous sont doués d'un talent d'acteur indéniable, et tous sont passés sous l'objectif de L'OFFICIEL. Rétrospective de plus d'un siècle d'amour entre L'OFFICIEL et le cinéma.