Burna Boy rejoint On : quand le rythme de l’Afrobeats rencontre l’élan du sport
L’icône de l’Afrobeats Burna Boy s’associe à On pour redéfinir les codes du sport et du style.
L’icône de l’Afrobeats Burna Boy s’associe à On pour redéfinir les codes du sport et du style.
Après une restauration minutieuse, l’historique Hôtel Gabrielli rayonne à nouveau sur la Riva degli Schiavoni. Fresques, jardin secret, gastronomie et terrasses panoramiques composent une Venise authentique, sublimée par une subtile touche contemporaine.