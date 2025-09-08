Tommy Hilfiger réinvente le style prep avec JISOO dans "The Hilfiger Racing Club"
La campagne Fall 2025 fusionne élégance preppy et passion automobile avec l’icône JISOO.
La campagne Fall 2025 fusionne élégance preppy et passion automobile avec l’icône JISOO.
Après une restauration minutieuse, l’historique Hôtel Gabrielli rayonne à nouveau sur la Riva degli Schiavoni. Fresques, jardin secret, gastronomie et terrasses panoramiques composent une Venise authentique, sublimée par une subtile touche contemporaine.