Goossens et Maison Michel partent à Marbella
Pour la première fois, les deux maisons unissent leurs univers pour donner naissance à une boutique pensée comme une maison de vacances. Celle-ci investissent le prestigieux Marbella Club Hotel.
Pour la première fois, les deux maisons unissent leurs univers pour donner naissance à une boutique pensée comme une maison de vacances. Celle-ci investissent le prestigieux Marbella Club Hotel.
À l’approche de la Fête des Pères, une même question revient chaque année : quel cadeau choisir pour surprendre et faire plaisir ? Que votre père soit amateur de belles pièces, passionné de gastronomie, féru de culture ou adepte d’un style raffiné, il existe aujourd’hui des attentions capables de refléter sa personnalité.