Lily Collins est nommée nouvelle ambassadrice mondiale de Zalando
L’actrice et productrice Lily Collins devient la première ambassadrice mondiale de Zalando, incarnant une vision européenne, libre et affirmée de la mode.
Avec sa campagne Printemps-Été 2026, Loewe inaugure sous l’impulsion de Jack McCollough et Lazaro Hernandez un langage visuel solaire et charnel, où modernité instinctive et sensualité graphique s’entrelacent
