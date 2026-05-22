Avec "The Pulse", Rabanne rencontre l'âme du flamenco andalou
Avec The Pulse, Rabanne signe une campagne magnétique entre cinéma, mode et flamenco, portée par la réalisation d’Emmanuel Cossu au cœur d’une Andalousie habitée.
Avec The Pulse, Rabanne signe une campagne magnétique entre cinéma, mode et flamenco, portée par la réalisation d’Emmanuel Cossu au cœur d’une Andalousie habitée.
Née d’une amitié ancienne et d’un amour commun pour l’artisanat, la collection capsule de Gabriela Hearst et Paul Smith conjugue tailoring, mémoire familiale et paysages intérieurs dans une élégance profondément contemporaine.
Née d’une amitié ancienne et d’un amour commun pour l’artisanat, la collection capsule de Gabriela Hearst et Paul Smith conjugue tailoring, mémoire familiale et paysages intérieurs dans une élégance profondément contemporaine.