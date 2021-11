5 marques qui reversent leurs bénéfices à l’Australie

Alors que des incendies spectaculaires continuent de fragiliser l’Australie et son écosystème, la mode (et pas que) a décidé d’agir. Originaires d’Australie, Réalisation Par, Posse, With Jéan, ou encore Faithfull The Brand, s’engagent, chacune à leur échelle, à verser leurs bénéfices, parfois à 100%, à des associations australiennes majeures.