En direct de Baselworld 2019 : voici la Hublot Big Bang Sang Bleu II

Plus audacieuse que la Big Bang Sang Bleu lancée en 2016, la nouvelle Big Bang Sang Bleu II transcode avec fougue le style de Maxime Plescia-Buchi, artiste tatoueur de renommée mondiale. Un boîtier aux lignes plus affutées exprimées en tridimension. Expressions du temps qui passe, les aiguilles - deux losanges et une flèche - fragments stylisés du tatouage, se superposent en un mouvement chronographe hypnotique.