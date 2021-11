Harry Winston annonce l'ouverture d'un salon à Monaco

Monte-Carlo, Monaco – La Maison Harry Winston, enseigne légendaire fondée par le « Roi des diamants », annonce l’ouverture d’un nouveau salon sur la Côte d’Azur. Situé dans le charmant patio de l’emblématique Hôtel de Paris Monte-Carlo, le salon abritera les collections de Haute Joaillerie et d’horlogerie Harry Winston les plus remarquables, ainsi que les diamants et pierres précieuses les plus rares au monde.