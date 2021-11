DOXA WATCHES se redéploie à l’international

Forte d’une histoire exceptionnelle, est-il nécessaire de rappeler que DOXA Watches fondée en 1889, fût notamment la première marque à lancer la 1ère montre de plongée professionnelle destinée au grand public en 1967, avec la mythique SUB 300 développée en étroite collaboration avec la célèbre organisation de plongée sportive « US Divers », qui fit d’elle aussi la référence pour les militaires et les professionnels ?