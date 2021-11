Travis Scott a désormais son parfum (grâce à Byredo)

Hommes

Travis Scott, de Houston à Astroworld

À 26 ans, le rappeur que tout le monde s'arrache affiche un planning plus que chargé. À commencer par sa tournée, Astroworld: Wish You Were Here, dont il reste une dizaine de dates américaines à embraser d'ici la fin de l'année. Icône du rap et de la mode, visage de la nouvelle campagne Saint Laurent, il prouve être le plus cool des daddy's pour sa fille Stormi. Rencontre.