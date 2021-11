SebastiAn : “La musique, c’est le repos du concept”

Huit ans après les turbines du crachotant Total, sorti en plein âge d’or du label Ed Banger, SebastiAn est enfin de retour avec Thirst, une bombe obsédante, crado, nerveuse et sensuelle. llustrateur sonore des défilés Saint Laurent par Anthony Vaccarello, dont il est très proche et pour lequel il réalise des bandes-son exclusives depuis 2016, producteur demandé, il signe une œuvre solo, rare et essentielle. La retrouver est un bonheur.