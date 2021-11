Le Prince Harry est-il (vraiment) capable de se ranger ?

Ex-bad boy fêtard, le prince de 33 ans semble s’être enfin assagi. Sauf qu’en épousant une femme divorcée, plus âgée et métisse, il affiche encore sa punk attitude face à une monarchie archaïque. Et prouve ainsi qu’il est bien le digne fils de sa frondeuse de mère, Lady Di.