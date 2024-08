Dès la saison 1, Camille Razat a campé le personnage de la Frenchy la plus cool et stylée dans la série Netflix Emily In Paris. Dans la saison 2, son personnage prend de l’envergure, et on y découvre une Camille plus assurée, plus assumée. La jeune actrice s’est confiée à L’OFFICIEL quant à ses projets futurs, l’importance de la mode dans son métier mais aussi dans sa vie personnelle.