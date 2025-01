Fondée en 2019 par la fratrie franco-vénézuélienne Andrea, Alesia et Edouard Leret, la marque de cachemire de luxe LERET LERET dessinée à New York et fabriquée en Mongolie grâce à son propre troupeau de chèvres cachemire pour un artisanat durable, propose des collections aux couleurs fortes et aux motifs ludiques dont Nicola Peltz, Charlotte Gainsbourg, Scout Larue Willis ou Eva Chen ne peuvent plus se passer. Rencontre.