Moscou, la ville où le foot est capital

La Russie est-elle vraiment bien placée pour accueillir la Coupe du monde de football ? Non, si l’on s’en tient aux palmarès. Oui, si l’on se remémore l’histoire de ses clubs, et surtout celle de ses clubs moscovites. Bienvenue dans la patrie du Dynamo Moscou, du CSKA, ex-club de l’Armée rouge, et du Spartak…