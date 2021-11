Le crop top pour homme revient à la mode

Femmes

Comment porter le crop top et short de cycliste à son mariage comme Zoë Kravitz ?

Alors qu’elle assistait à sa pre-wedding party à Paris le samedi 28 juin dernier, Zoë Kravitz avait choisi de porter une tenue ultra moderne et totalement inattendue. Vêtue d’un crop top et d’un short de cycliste, associés à une robe en crochet ornée de perles, l’actrice faisait sensation, donnant le ton sur les tendances de looks à arborer cette saison lors du jour J.