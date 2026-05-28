Jacob Elordi se dévoile dans le premier spot publicitaire du Bleu de Chanel
Jacob Elordi est le nouveau Héros Bleu de la publicité pour parfum réalisée par Alfonso Cuarón, qui se déroule dans un Hong Kong nocturne et vibrant d'énergie.
Jacob Elordi est le nouveau Héros Bleu de la publicité pour parfum réalisée par Alfonso Cuarón, qui se déroule dans un Hong Kong nocturne et vibrant d'énergie.
Venise a vu au fil des deux derniers siècles ses anciens palais transformés en hôtels de luxe où les grands de ce monde aiment à se montrer, voire s’y marier. A contretemps d’un romantisme à la limite du kitsch, The Venice Venice Hotel, offre une toute autre expérience de la Sérénissime, d‘une cité d’artistes et d’érudits en mouvement, se projetant intelligemment dans le temps.
À l’occasion des dix ans de son partenariat avec l’UNICEF, Louis Vuitton célèbre une décennie d’engagement solidaire à travers plusieurs initiatives, dont la vente aux enchères exceptionnelle du Louis Vuitton Unity Time Object au profit intégral de l’organisation.