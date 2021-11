Jack Lowden : « Mon style ? Le chic sarcastique... »

Remarqué en pilote dans l'épique Dunkerque de Christopher Nolan, Jack Lowden a déjà, malgré ses 27 ans, une solide carrière théâtrale outre-Manche et décidément le vent en poupe. Il incarne un Morrissey déchirant quoique souvent détestable dans This is England de Mark Gill.