Gucci met en scène Jannik Sinner, champion de l'allure singulière
Avec The Original Sinner, Gucci célèbre l’identité singulière de Jannik Sinner dans une campagne où l’élégance, l’humour et l’héritage du tennis dialoguent.
Avec The Original Sinner, Gucci célèbre l’identité singulière de Jannik Sinner dans une campagne où l’élégance, l’humour et l’héritage du tennis dialoguent.
Dans son nouveau projet BUTCHER, le visual artist Koplje transforme la boucherie en théâtre du désir et de la consommation. Un récit féroce et intime, où le corps devient miroir d’un amour-transaction et de l’illusion contemporaine de la gratification instantanée.