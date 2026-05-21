BENITO ANTONIO, l’empreinte créative de Bad Bunny chez Zara
Pensée comme une extension de son identité créative, la collection BENITO ANTONIO traduit l’univers intime de Bad Bunny à travers 150 pièces conçues entre Porto Rico et le monde.
Pensée comme une extension de son identité créative, la collection BENITO ANTONIO traduit l’univers intime de Bad Bunny à travers 150 pièces conçues entre Porto Rico et le monde.
Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.