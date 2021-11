Ezra Miller, un doux queer à Hollywood

Jeune acteur surdoué qui oscille entre films indé mélancoliques et blockbusters oniriques, le joli garçon sait aussi chanter et jouer de la batterie. Mais c’est surtout par ses flamboyantes embardées stylistiques sur tapis rouges en tenues queer qu’Ezra Miller a mis les garçons, les filles, Hollywood et le monde entier à ses pieds. Portrait d’un phénomène irrésistible.