Extraction à froid : que faut-il retenir des défilés hommes printemps-été 2020 ?

Après une trentaine de défilés en Italie et plus du double en France, sans oublier deux gros détours par Los Angeles et Shanghai, bilan à froid de ce qu’il faut en retenir, en 3 familles et 30 maisons. Nom de code de la saison : fraicheur de vivre. De la légèreté, de la bonne humeur, de l’amour et de l’humour. L’impérieux besoin d’oublier les vicissitudes du quotidien ainsi qu’une furieuse envie de passer à autre chose crèvent les podiums. Et l’on commence fort avec la famille #1 : les show-men !