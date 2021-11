Comment emballer sur la piste de bowling ?

Haut-lieu de matage et de drague durant les années 80, le bowling rassemblait les cool-kids locaux autour d'une partie de quilles et de quelques Panachés. En 2017, c'est grâce à Larose Paris et Missoni qu'il redevient bankable, mais seulement lorsqu'on y porte la casquette imaginée par le duo franco-italien.