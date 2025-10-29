French Riviera

Garde-Robe Olfactive : Quel parfum porter cet automne 2025?

L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.

 

28.10.2025 by Kamel Boussekaoui
bottle person cosmetics perfume

villa adult male man person plant female woman pool high heel

French Riviera

Versace Éternel

Un théâtre de symboles, de drame et de beauté flamboyante : l’héritage visionnaire de Gianni, la force indomptable de Donatella, la réinvention vibrante de Dario Vitale.

30.09.2025 by Orianna Zancanaro
adult female person woman lamp art painting

French Riviera

Dans la lumière tranquille de Schiaparelli : Collection Printemps–Été 2026

Un re-see à la Place Vendôme transforme la dernière vision de Daniel Roseberry en une exposition intime. Une méditation sur le surréalisme, le savoir-faire et la puissance silencieuse du détail.

06.10.2025 by Par Orianna Zancanaro

French Riviera

Pure Gold Essence Revitalisante : le lancement signature de LA PRAIRIE

Un voile d’or, une caresse soyeuse, un éclat retrouvé. Avec Pure Gold Essence Revitalisante, La Prairie inaugure un nouveau chapitre dans l’art du soin. Plus qu’un geste cosmétique, une expérience sensorielle et émotionnelle, pensée pour redonner lumière, confort et vitalité à la peau.

21.09.2025 by Kamel Boussekaoui

adult female person woman accessories necklace head hat face glove

Joaillerie

Anya Taylor-Joy, muse lumineuse de la campagne de fêtes Tiffany & Co.

La Maison new-yorkaise célèbre la saison des fêtes avec une ode cinématographique à l’amour, incarnée par Anya Taylor-Joy.

29.10.2025 by Pauline Borgogno
bottle person cosmetics perfume

French Riviera

black hair hair person adult female woman head face portrait bracelet

Joaillerie

10 bijoux noirs qui nous plongent doucement dans l’ambiance d’Halloween

Mystérieuses et élégantes, ces pièces joaillières insuffleront une touche envoûtante et chic à votre look d’Halloween.

29.10.2025 by Pauline Borgogno
accessories bag handbag child female girl person car transportation vehicle

Industry Trends

Prada Holiday 2025 : un conte d’hiver au parfum d’éternité

Dans A Winter’s Tale, Prada signe une odyssée cinématographique où le voyage devient retour à soi, célébration du lien et éclat du merveilleux.

29.10.2025 by Pauline Borgogno
chandelier lamp indoors reception room waiting room furniture living room home decor chair desk

Design

Galerie Bonaparte : le design italien comme récit du beau et du nécessaire

À Paris, la Galerie Bonaparte célèbre le design italien comme un langage vivant, où chaque objet raconte l’harmonie entre l’art, l’espace et l’humain.

29.10.2025 by Pauline Borgogno

French Riviera

Vestiaire Olfactif Masculin : Quel parfum porter cet automne 2025?

À l’orée de l’automne, les fragrances s’épaississent, se réchauffent, s’accordent un nouveau rythme.
Les bois et les épices rencontrent la vivacité des agrumes dans un dialogue de contrastes raffinés, entre ombre et clarté.
Une écriture olfactive qui affirme la personnalité autant qu’elle la révèle.

Un vestiaire olfactif d’automne où chaque sillage devient attitude.

27.10.2025 by Kamel Boussekaoui
play area adult female person woman indoors interior design footwear shoe indoor play area

Industry Trends

Marc Jacobs sème la joie aux Galeries Lafayette Paris Haussmann

Le créateur américain investit le grand magasin parisien avec JOY, une expérience immersive célébrant l’art, la mode et la créativité partagée.

29.10.2025 by Pauline Borgogno
blazer clothing coat jacket adult male man person formal wear suit

Hommes

Marc Newson renoue avec G-STAR pour une capsule entre passé et futur

Deux décennies après leur première rencontre, G-STAR et Marc Newson ravivent leur dialogue créatif à travers la réédition de vingt-deux pièces emblématiques.

29.10.2025 by Pauline Borgogno