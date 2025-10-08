French Riviera

Dans la lumière tranquille de Schiaparelli : Collection Printemps–Été 2026

Un re-see à la Place Vendôme transforme la dernière vision de Daniel Roseberry en une exposition intime. Une méditation sur le surréalisme, le savoir-faire et la puissance silencieuse du détail.

06.10.2025 by Par Orianna Zancanaro
French Riviera

Versace Éternel

Un théâtre de symboles, de drame et de beauté flamboyante : l’héritage visionnaire de Gianni, la force indomptable de Donatella, la réinvention vibrante de Dario Vitale.

30.09.2025 by Orianna Zancanaro

French Riviera

Pure Gold Essence Revitalisante : le lancement signature de LA PRAIRIE

Un voile d’or, une caresse soyeuse, un éclat retrouvé. Avec Pure Gold Essence Revitalisante, La Prairie inaugure un nouveau chapitre dans l’art du soin. Plus qu’un geste cosmétique, une expérience sensorielle et émotionnelle, pensée pour redonner lumière, confort et vitalité à la peau.

21.09.2025 by Kamel Boussekaoui
French Riviera

Le clair de la Plume : une escapade étoilée en drôme provençale

Entre jardins parfumés, table étoilée et charme provençal, une adresse confidentielle à vivre le temps d’un week-end à Grignan.

17.09.2025 by Kamel Boussekaoui

Shopping

Des sacs des années 1920 aux enchères

L'experte belge Catherine Lecomte, fondatrice du site Katheley's, présente cette semaine 200 modèles de sacs et bijoux dont la majeure partie est issue d’une prestigieuse collection privée. 

08.10.2025 by Karen Rouach
French Riviera

SIRO Boka Place

Voyage

SIRO Boka Place : la nouvelle ère du bien-être

Après Dubaï, la marque visionnaire SIRO Hotels fait une entrée remarquée en Europe en ouvrant les portes de son deuxième établissement à Tivat, au cœur de Porto Montenegro. À mi-chemin entre la wellness retreat et l’expérience lifestyle, cette adresse incarne un nouveau chic actif qui troque l’ostentation pour le mouvement et la performance. Voici nos bonnes raisons d’y poser ses valises.

08.10.2025 by Sandra Serpero
Repossi x Sterling Ruby

Joaillerie

Repossi x Sterling Ruby : un bijou d'art à porter au quotidien

Repossi poursuit sa relation privilégiée avec le monde de l’Art à l'occasion d'une nouvelle collaboration avec Sterling Ruby. 

08.10.2025 by Karen Rouach
Beauté

10 produits de beauté à acheter en Octobre 2025

La saison automnale est officiellement installée, et avec nos routines beauté s'enrichissent de produits adaptés.

08.10.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Meryll Rogge, la liberté en clair-obscur

Entre romantisme punk et élégance désinvolte, la créatrice belge signe une collection de fin de saison libératrice.

08.10.2025 by Pauline Borgogno
Save The Date

Qui a été vu à la soirée de lancement de CARBONE Dubai ?

Entre gastronomie, glamour et stars internationales, l’ouverture de CARBONE Dubai a enflammé Atlantis The Royal le temps d’un week-end d’exception.

08.10.2025 by Pauline Borgogno
Fashion Week

La rencontre cosmique de Thom Browne

Pour le printemps-été 2026, Thom Browne signe une odyssée interstellaire où l’élégance classique flirte avec l’inconnu.

07.10.2025 by Pauline Borgogno