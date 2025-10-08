Dans la lumière tranquille de Schiaparelli : Collection Printemps–Été 2026

French Riviera
Pure Gold Essence Revitalisante : le lancement signature de LA PRAIRIE
Un voile d’or, une caresse soyeuse, un éclat retrouvé. Avec Pure Gold Essence Revitalisante, La Prairie inaugure un nouveau chapitre dans l’art du soin. Plus qu’un geste cosmétique, une expérience sensorielle et émotionnelle, pensée pour redonner lumière, confort et vitalité à la peau.
SIRO Boka Place : la nouvelle ère du bien-être
Après Dubaï, la marque visionnaire SIRO Hotels fait une entrée remarquée en Europe en ouvrant les portes de son deuxième établissement à Tivat, au cœur de Porto Montenegro. À mi-chemin entre la wellness retreat et l’expérience lifestyle, cette adresse incarne un nouveau chic actif qui troque l’ostentation pour le mouvement et la performance. Voici nos bonnes raisons d’y poser ses valises.