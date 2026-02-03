French Riviera

Mondovi Luxury Suites

Mondovi Luxury Suites n'est pas seulement un endroit pour dormir, c'est une invitation à vivre comme un initié parisien.

01.02.2026 by L'Officiel Riviera
Mondovi Luxury Suites

French Riviera

Rocco Forte House

À Milan, il existe des adresses qui ne se contentent pas de loger, mais qui racontent une histoire. Rocco Forte House, nichée dans un palais du XIXᵉ siècle à l’angle de la Via Manzoni et de la Via della Spiga, est de celles-là.

26.01.2026
French Riviera

Emirates Pride lance à Paris son nouveau parfum Future Bakhoor

Entre héritage, innovation et transmission, la vision olfactive d’Emirates Pride

25.01.2026 by Kamel Boussekaoui
French Riviera

L’ART DE SE SOUVENIR

C’est un lieu parisien connu des amateurs de montagne. Une librairie entièrement dévouée aux massifs et au risque – la Librairie des Alpes. Depuis 1933, ces murs se transmettent en famille, et l’on vient ici se procurer non seulement des livres dédiés, mais consulter un fonds.

14.01.2026 by LÉON SWIFT

Industry Trends

Chez Burberry, une silhouette mod portée par l'âme musicale pour l'Été 2026

Pour l’Été 2026, Burberry tisse un dialogue sensible entre mode et musique, deux langages universels unis par l’émotion, l’attitude et l’instinct.

04.02.2026 by Pauline Borgogno
Shopping

CFCL et VEJA signent V-90, une sneaker au design conscient

Présentée à la Fashion Week de Paris, la sneaker V-90 incarne la rencontre de deux maisons B Corp unies par le design, la responsabilité et la transparence.

04.02.2026 by Pauline Borgogno
Voyage

Airbnb invite les amoureux dans la chambre de Catherine Earnshaw des "Hauts de Hurlevent"

our la Saint-Valentin, Airbnb transforme le mythe d’Hurlevent en expérience immersive en ouvrant aux couples la chambre de Cathy, au cœur des landes du Yorkshire chères aux sœurs Brontë.

04.02.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Proenza Schouler ouvre un nouveau chapitre au féminin

Avec la campagne printemps-été 2026, Proenza Schouler inaugure une nouvelle ère, portée par une vision féminine affirmée et résolument contemporaine.

04.02.2026 by Pauline Borgogno
Beauté

Chanel Rouge Noir, l’épopée d’une couleur

Chanel Rouge Noir n’est pas qu’un vernis. Il se dépose sur les mains, les lèvres, les regards. Un rouge profond, presque noir, qui capte la lumière et révèle l’âme de celles qui le portent.

04.02.2026 by Laure Ambroise
Food

Saint-Valentin 2026 : les douceurs à partager en amoureux

À deux, ou même en solo pour célébrer le self love, on honore la fête de l'amour avec des entremets et chocolats qui nous séduisent — tout d'abord par l’œil, puis poursuivent les plaisirs jusqu'au palais.

26.01.2026 by Pauline Borgogno
Voyage

Four Seasons Hotels : deux sanctuaires à Bali

De l’océan sacré de Jimbaran aux forêts mystiques d’Ubud, l’île des dieux multiplie les émotions. A ressentir lors d’un voyage initiatique entre les deux hôtels balinais du groupe Four Seasons.

04.02.2026 by Jean-François Guggenheim
