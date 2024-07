La mode à la plage

Posé au pied du Suquet, le quartier historique de Cannes, juste en face de longues plages de sable et éloigné de l’agitation de la Croisette, cet hôtel d’un blanc éclatant est la dernière attraction de la Riviera. Et s’impose avec un charme fou... L’Officiel vous remet les clefs des chambres les plus désirables dans ce guide de la Riviera.