Au milieu de toute l'action à bord de l'un des yachts les plus glamour du Festival de Cannes, un secret bien gardé a été réservé à des invités VIP du festival. Fatma Shaheen, facialiste des stars, a proposé ses services personnalisés dans une suite luxueuse à bord du bateau.

La fondatrice et PDG de la clinique de cosméceutique de créateurs éponymes et de la ligne de skincare Skin Design London a permis à sa clientèle de célébrités de se présenter facilement pour un petit « tszuj-ing » dermalogique : un soin de la peau d’exception, avant de passer à leurs équipes glamour et à leurs stylistes pour les préparer à leurs apparitions sur le tapis rouge, séances photo, interviews et événements.