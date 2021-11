Recette : la "Crème caramel pour Mamie" de Stéphanie Le Quellec

Quand les restaurants tardent à rouvrir… Fond de frigo et beaucoup d’amour, les chefs redoublent d’inventivité pour « faire avec ce qu’on a», accommoder les restes, sublimer des produits simples, et éviter au maximum le gaspillage. Aujourd’hui, la chef doublement étoilée Stéphanie Le Quellec (La Scène**) dévoile la recette de la « Crème caramel pour Mamie », issue de son « CUISINE » (Marabout) : du sucre, du lait, des œufs, de la vanille et beaucoup de gourmandise.