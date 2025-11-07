Ralph’s dévoile le Ridgway, un menu aux saveurs de l’Ouest américain
À l’approche des fêtes, Ralph’s célèbre l’esprit des grands espaces américains avec un menu inédit, le Ridgway, disponible depuis le 1er novembre 2025.
À l’approche des fêtes, Ralph’s célèbre l’esprit des grands espaces américains avec un menu inédit, le Ridgway, disponible depuis le 1er novembre 2025.
Parmi les piles de papiers, les post-it, les vieux PC, les calculatrices et les imprimantes à l'ancienne, on trouve les nouveaux accessoires masculins de la saison : sacs en cuir ou en peau lainée, chaussures à lacets, lunettes de vue et stylos à plume chics.
Zone la plus fine et la plus expressive du visage, le contour des yeux révèle instantanément la fatigue, le stress ou le temps. Pour lui redonner éclat, fermeté et confort, ces soins ciblés associent biotechnologie, textures expertes et sensorialité absolue.
Une sélection pensée comme une couture du regard, entre précision, performance et lumière.