Infiniment Vanille : 20 ans d’émotions pâtissières chez Pierre Hermé
Depuis 2005, la vanille selon Pierre Hermé s’exprime en nuances infinies — un hommage vibrant à l’épice reine.
Depuis 2005, la vanille selon Pierre Hermé s’exprime en nuances infinies — un hommage vibrant à l’épice reine.
Quoi de plus chic que de s'endormir dans un pyjama en soie ? À l’occasion de son dixième anniversaire, l'hôtel de l'avenue Gabriel imagine « Suite 504 », une capsule de nuit en édition limitée avec la marque italienne Morpho + Luna.
Encensé par la critique, critiqué par les censeurs, l’Hispano-Américain Willy Chavarria secoue la planète mode. Celui qui aurait pu choisir le confort d’une fifin de carrière exemplaire passée chez Ralph Lauren et Calvin Klein préfère, à 57 ans, rebattre les cartes avec sa propre marque, quitte à prendre des risques. Disruptif est un faible mot, le concernant.