Sur la terrasse du Plaza Athénée, une nouvelle table venue de Rome

À Juan-les-Pins, le Parcours Céramique s’invite dans l’art de vivre de la Riviera

Sur la Côte d’Azur, certains lieux ne se contentent pas de préserver l’histoire, ils la prolongent. À l’Hôtel Belles Rives, ancienne demeure d’artistes ouverte sur la Méditerranée, la céramique retrouve, le temps de quelques jours, une présence vivante, sensible et incarnée.