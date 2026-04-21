Sur la terrasse du Plaza Athénée, une nouvelle table venue de Rome
Inspirée de l’Hotel Eden à Rome, la Terrasse Montaigne du Plaza Athénée troque son allure parisienne le temps d'un été pour une dolce vita assumée.
Inspirée de l’Hotel Eden à Rome, la Terrasse Montaigne du Plaza Athénée troque son allure parisienne le temps d'un été pour une dolce vita assumée.
Sur la Côte d’Azur, certains lieux ne se contentent pas de préserver l’histoire, ils la prolongent. À l’Hôtel Belles Rives, ancienne demeure d’artistes ouverte sur la Méditerranée, la céramique retrouve, le temps de quelques jours, une présence vivante, sensible et incarnée.