Langosteria Paris : désormais aussi à l'heure du déjeuner
Comme une évidence longtemps contenue, le restaurant italien déploie dorénavant son élégance à l’heure du déjeuner.
Comme une évidence longtemps contenue, le restaurant italien déploie dorénavant son élégance à l’heure du déjeuner.
Le groupe LVMH vient d’ouvrir Cheval Blanc Paris. Un établissement qui met un coup de vieux aux autres hôtels de luxe de la capitale (et d’ailleurs). Manifestement, avec Cheval Blanc Paris, le palace entre enfin dans le 21ème siècle.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.