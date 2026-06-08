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Nice : Le Plongeoir et le Bistrot de JAN, deux adresses incontournables

Un déjeuner suspendu sur le rocher le plus emblématique de la Riviera, un dîner qui traverse deux continents en un seul menu : Nice ne se contemple pas seulement. Elle se mange.

08.06.2026 by Donato D'Aprile
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Nice comme vous ne la verrez jamais sur les cartes postales. Sur le rocher du Plongeoir, à six mètres au-dessus de la Méditerranée, et au Bistrot de JAN.

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cuisine

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