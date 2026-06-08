Nice : Le Plongeoir et le Bistrot de JAN, deux adresses incontournables
Un déjeuner suspendu sur le rocher le plus emblématique de la Riviera, un dîner qui traverse deux continents en un seul menu : Nice ne se contemple pas seulement. Elle se mange.
Un déjeuner suspendu sur le rocher le plus emblématique de la Riviera, un dîner qui traverse deux continents en un seul menu : Nice ne se contemple pas seulement. Elle se mange.
La mobilité du futur ne se résume plus à la performance. Elle devient une expérience où intelligence artificielle, design et style de vie convergent. XPENG dévoile cette nouvelle vision à travers une collaboration avec TheArsenale, portée par Milla Lapidus et Dimitri Skad.