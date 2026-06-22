Le Sand, ce néobistrot parisien qui cache un café intimiste
Face au Jardin des Tuileries, Le Sand déploie sa terrasse avec une cuisine très actuelle à l’esprit room-service.
Face au Jardin des Tuileries, Le Sand déploie sa terrasse avec une cuisine très actuelle à l’esprit room-service.
À l’occasion de la Fête de la Musique, Pull&Bear a investi la Bibliothèque nationale de France avec Songs Worth Reading, une expérience culturelle où les chansons de Sophia Stel se découvrent autant à la lecture qu’à l’écoute.
Au Palazzo Serbelloni de Milan, Thom Browne orchestre pour le printemps 2027 une ode poétique à la renaissance, où le vestiaire preppy américain s’épanouit dans un jardin imaginaire peuplé de fleurs, d’insectes et de savoir-faire d’exception.
Disparu du paysage culturel du quartier pendant plus d’une décennie, le Cinéma de Saint Germain des Prés rouvre ses portes grâce à un collectif de neuf passionnés, maintenant l’idée que rien ne vaut l’expérience d’un film en salle. Courageux.
Ce modèle emblématique de Fauré Le Page, pensé pour accueillir deux bouteilles, se réinvente pour l’été en écrin nomade des cuvées L’Extra Brut et La Cuvée Vintage 2023 de French Bloom, toujours à 0.0 % d'alcool.