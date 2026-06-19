Le Meurice lance sa lunch box
Le palace imagine l’option idéale (et accessible) pour une pause déjeuner au bureau ou bien un pique-nique au Jardin des Tuileries qui lui fait face.
Le palace imagine l’option idéale (et accessible) pour une pause déjeuner au bureau ou bien un pique-nique au Jardin des Tuileries qui lui fait face.
À l’approche de la Fête des Pères, une même question revient chaque année : quel cadeau choisir pour surprendre et faire plaisir ? Que votre père soit amateur de belles pièces, passionné de gastronomie, féru de culture ou adepte d’un style raffiné, il existe aujourd’hui des attentions capables de refléter sa personnalité.