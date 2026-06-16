La renaissance de Corail, le hotspot estival du 16e arrondissement
Installée sur la terrasse du Musée d’Art Moderne de Paris, Corail revient avec un décor réinventé, une carte renouvelée et toujours l’une des plus belles vues de la capitale.
Installée sur la terrasse du Musée d’Art Moderne de Paris, Corail revient avec un décor réinventé, une carte renouvelée et toujours l’une des plus belles vues de la capitale.
Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.
Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.