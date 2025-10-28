La Maison de gourmandise Cookidiction nous a livré la recette de sa pâtisserie Flanky, devenue virale sur les réseaux. Le secret ? Un appareil à flan hautement vanillé réalisé maison avec du caviar de vanille de Madagascar et une base de cookie bien crousti-fondant au chocolat au lait. Suivez le guide pour reproduire le dessert à la maison…