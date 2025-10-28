La recette inratable des fluffy cookies au kaki et miso
Amateur, amatrice de cookies fondants ou croquants ? Passez votre chemin, ou plutôt restez pour découvrir une nouvelle texture de cookie, aérien et moelleux. Fluffy en VO.
Amateur, amatrice de cookies fondants ou croquants ? Passez votre chemin, ou plutôt restez pour découvrir une nouvelle texture de cookie, aérien et moelleux. Fluffy en VO.
La Maison de gourmandise Cookidiction nous a livré la recette de sa pâtisserie Flanky, devenue virale sur les réseaux. Le secret ? Un appareil à flan hautement vanillé réalisé maison avec du caviar de vanille de Madagascar et une base de cookie bien crousti-fondant au chocolat au lait. Suivez le guide pour reproduire le dessert à la maison…
Byredo transforme la saison en un voyage sensoriel et créatif. De la réouverture de sa boutique Saint-Honoré à la palette Bibliophilia, des nouveaux extraits de Night Veils à la Holiday 2025 Collection, chaque création — parfums, maquillage, objets lifestyle — devient un rituel raffiné,pour célébrer l’hiver dans toute sa magie.
Érigée au sommet du mont Pincio, la Villa Médicis domine Rome et incarne toute l’élégance italienne. Haut lieu de l’Académie de France, elle dévoile six chambres d’hôtes où se mêlent patrimoine et création contemporaine. Son directeur, Sam Stourdzé, nous raconte ce dialogue entre histoire et modernité.
Entre ses apparitions remarquées au MET Gala avec sa compagne Rihanna, ses collaborations prestigieuses avec Ray-Ban, Louboutin ou Moncler, son nom en tête d'affiche au côté de Denzel Washington dans le dernier Spike Lee, les créations audacieuses de sa marque AWGE et la sortie imminente de Don't Be Dump, A$AP Rocky dépasse le simple statut d'icône pour s'imposer comme un véritable phénomène mondial.