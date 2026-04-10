Collector Square : une vente inédite dédiée à Van Cleef & Arpels
Démarrée hier, cette vente rassemble plus de 120 pièces de la maison de joaillerie, dont une sélection de modèles rares et introuvables aujourd’hui.
Démarrée hier, cette vente rassemble plus de 120 pièces de la maison de joaillerie, dont une sélection de modèles rares et introuvables aujourd’hui.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.