Épiphanie 2026 : les galettes d'exception, à commander dès à présent
Pour l’Épiphanie 2026, les grandes maisons réinventent la galette et la brioche comme des objets de désir, entre héritage pâtissier et créativité contemporaine.
De l’Italie flamboyante aux tables végétales holistiques, de la Grèce solaire aux comptoirs new-yorkais revisités, Paris continue de se raconter à travers ses adresses. Voici une sélection de lieux où l’assiette devient voyage, le décor une promesse et le moment un souvenir à savourer.
Le royaume de Disney n’aura jamais sa montagne. Dans les années 60, après le succès de Disneyland, Walt Disney imaginait une station de sports d’hiver idéale, presque futuriste, nichée au cœur la forêt nationale de Sequoia, dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie. C’était sans compter les militants écologistes... et les avalanches.