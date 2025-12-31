Food

Épiphanie 2026 : les galettes d'exception, à commander dès à présent

Pour l’Épiphanie 2026, les grandes maisons réinventent la galette et la brioche comme des objets de désir, entre héritage pâtissier et créativité contemporaine.

31.12.2025 by Pauline Borgogno
food food presentation home decor art sweets handicraft meal
Crédits : Courtesy of Pierre Hermé

Tags

foodÉpiphaniebriocheGalette des Rois

Articles associés

food food presentation brunch cup plate

Food

À l’Hôtel du Louvre, une parenthèse gourmande inspirée d'Emily in Paris

Au cœur du 1er arrondissement, l’Hôtel du Louvre réinvente l’art de vivre parisien à travers une collection d’expériences aussi élégantes qu’audacieuses.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
dining room dining table table person portrait restaurant adult female woman glasses

Food

7 adresses venues d’ici et d’ailleurs à découvrir avant les fêtes

De l’Italie flamboyante aux tables végétales holistiques, de la Grèce solaire aux comptoirs new-yorkais revisités, Paris continue de se raconter à travers ses adresses. Voici une sélection de lieux où l’assiette devient voyage, le décor une promesse et le moment un souvenir à savourer.

17.12.2025 by Pauline Borgogno
cup adult female person woman eating food face head bread

Food

Café Nuances dévoile le parfait croissant de Noël

À l’approche des fêtes, Café Nuances enchante les gourmands avec un croissant de Noël aux marrons, aussi festif que réconfortant.

17.12.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

food food presentation home decor art sweets handicraft meal

Food

Épiphanie 2026 : les galettes d'exception, à commander dès à présent

Pour l’Épiphanie 2026, les grandes maisons réinventent la galette et la brioche comme des objets de désir, entre héritage pâtissier et créativité contemporaine.

31.12.2025 by Pauline Borgogno
fashion person clothing dress formal wear adult female woman sandal runway

Fashion Week

Chez Oscar de la Renta, un retour aux origines pour ses 60 ans

Pour son défilé Pre-Fall 2026, Oscar de la Renta a choisi Saint-Domingue pour célébrer ses 60 ans dans un hommage intime et magistral à ses racines dominicaines.

31.12.2025 by Pauline Borgogno
accessories bag handbag purse

Industry Trends

Le Monogram Louis Vuitton, 130 ans d’un emblème vivant

À l’aube de 2026, Louis Vuitton célèbre les 130 ans de sa toile Monogram, icône absolue où se conjuguent héritage, création et désir de transmission.

31.12.2025 by Pauline Borgogno
adult female person woman spa

Be Well

NUA, l'art du toucher féminin entre sensualité et conscience

À la croisée du soin, de l’art et de la sensualité, NUA réinvente le massage comme un rituel intime de reconnexion au corps et à soi.

31.12.2025 by Pauline Borgogno
book publication advertisement poster comics outdoors

French Riviera

Le rêve d'hiver de Walt Disney

Le royaume de Disney n’aura jamais sa montagne. Dans les années 60, après le succès de Disneyland, Walt Disney imaginait une station de sports d’hiver idéale, presque futuriste, nichée au cœur la forêt nationale de Sequoia, dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie. C’était sans compter les militants écologistes... et les avalanches.

28.12.2025
adult female person woman lady

Pop Culture

5 films événements à voir absolument en salles en 2026

Entre fresques mythologiques, romances tourmentées et frissons politiques, 2026 s’annonce comme une année de cinéma spectaculaire et habité.

30.12.2025 by Pauline Borgogno
accessories bag handbag purse tote bag

Industry Trends

Fauré Le Page suspend le temps avec sa collection Cloud 7

Inspirée de l’aube parisienne, la collection Cloud 7 de Fauré Le Page capture cet instant suspendu où la ville hésite encore à s’éveiller.

30.12.2025 by Pauline Borgogno
hollywood coat jacket glasses adult male man person fashion solo performance belt

Hommes

Joe Keery signe la plus belle leçon de style de la promo de "Stranger Things" 5

À l’occasion de la promotion de la très attendue saison 5 de Stranger Things, Joe Keery livre une démonstration de style aussi subtile que magnétique.

30.12.2025 by Pauline Borgogno