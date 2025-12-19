À l’Hôtel du Louvre, une parenthèse gourmande inspirée d'Emily in Paris
Au cœur du 1er arrondissement, l’Hôtel du Louvre réinvente l’art de vivre parisien à travers une collection d’expériences aussi élégantes qu’audacieuses.
De l’Italie flamboyante aux tables végétales holistiques, de la Grèce solaire aux comptoirs new-yorkais revisités, Paris continue de se raconter à travers ses adresses. Voici une sélection de lieux où l’assiette devient voyage, le décor une promesse et le moment un souvenir à savourer.
Après une tournée mondiale de six ans, Jay Chou s’est éloigné des projecteurs pour retrouver le calme où sa créativité prend racine. Un quart de siècle après ses débuts, il voit plus clairement ce qu’il souhaite transmettre, et ce qu’il est prêt à réinventer. Un nouvel album, une autre tournée et une vague d’idées fraîches se dessinent déjà pour 2026…