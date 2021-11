Rowan Blanchard, une fille (presque) comme les autres

Tout droit venue d'Amérique, Rowan Blanchard incarne cette jeunesse américaine qui milite contre les armes à feu et pour les droits LGBTQ. Issue de l’écurie Disney, elle déborde de talent et de passion, et rien ne semble pouvoir l’arrêter, pas même Donald Trump. La jeune Californienne partage sa vision du style, sans artifice. L'occasion de faire briller les créations Tiffany & Co. sous les rayons éclatants du soleil de Los Angeles.