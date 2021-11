Connaissez-vous vraiment Paris Jackson ?

Musicienne, militante, mannequin. Depuis toujours sous les projecteurs à cause du nom qu’elle porte et d’un père qui reste un mythe et un mystère, la jeune Californienne, en première ligne dans la lutte contre le sida avec la Fondation Elizabeth Taylor, lance aussi un appel pour aider l’Australie face aux ravages des incendies.