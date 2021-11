On a partagé un petit-déjeuner avec Birgitte Raben, fondatrice de Rabens Saloner

Imaginée entre Bali et Copenhague, la marque Rabens Saloner reflète l’amour de sa fondatrice Birgitte Raben pour les choses bien faites. Animée par la beauté du travail réalisé à la main, Birgitte s’envole six mois par an pour l'île balinaise où elle absorbe les techniques de confection locales, de l’art du tye & dye au tissage. Rencontre matinale avec une créatrice épicurienne.