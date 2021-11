Margot Robbie relance la tendance du maxi col

En pleine tournée de promotion pour son nouveau film "Once Upon A Time in Hollywood", Margot Robbie dévoile, un fois de plus, des looks très pointus. Le dernier en date ? Un total look Chanel composé d’une chemise à col maxi. De quoi faire honneur au look signature de Karl Lagerfeld, ancien directeur artistique de la maison.