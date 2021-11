LV Escale : Louis Vuitton confirme que le tie and dye sera la tendance de l'été

Depuis l’été 2019, le tie and dye a fait son retour dans les dressings des filles de la mode. Un an plus tard, la tendance ne désemplit pas. La preuve ? Louis Vuitton dévoile sa capsule d’été intitulée "LV Escale" où l’imprimé aux accents Woodstock est roi.